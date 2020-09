Vídeo: evento em posto no Guará 2 gera aglomeração em meio à pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Correio Braziliense)

Um vídeo registrado na noite desta sexta-feira (25/9) mostra dezenas de brasilienses se aglomerando em um posto no Guará 2. Sem usar máscaras ou manter o distanciamento apropriado, várias pessoas se reuniram ao redor de mesas de bar e barracas no posto localizado nas proximidades da Feira do Guará, logo antes do complexo esportivo do Cave.

O flagrante foi realizado por volta das 21h15. Não havia nenhuma polícia no local. Confira o vídeo abaixo:

Apesar do número de casos de covid-19 apresentar queda, que segue sendo monitorada, as recomendações ainda são de manter isolamento social e utilizar sempre máscara e álcool em gel durante interações.

Nesta sexta-feira, a capital federal registrou o total de 3.175 mortes por covid-19. São 950 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em relação ao dia anterior, com total de 187.895 registros da doença. Destes, 177.073 (94,2%) são de pessoas recuperadas e 7.647, com a doença ativa.