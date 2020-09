Fim de semana será de seca e calor no DF, com máxima de 33ºC

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves)

A semana que começou com tempo fechado no Distrito Federal termina com o calor típico da seca. O brasiliense que respirou aliviado com as chuvas de segunda-feira pode se preparar para um dia quente e sem chance de precipitações neste sábado (26/9), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

“Teremos hoje um céu com poucas nuvens e temperatura em elevação por conta da massa de ar quente e seca da área central do país”, explica o meteorologista do Inmet Heráclio Alves. A mínima registrada no DF foi de 16ºC, em Águas Emendadas, enquanto a máxima pode chegar aos 33ºC, entre 14h e 16h.

A temperatura da tarde fica bem perto da maior do ano no DF. Em 18 de setembro, a capital alcançou os 34,6ºC. De acordo com o Inmet, o ano mais quente em Brasília foi 2017, quando a máxima registrada foi de 37,7ºC, em outubro.

A umidade relativa do ar fica hoje entre 70% e 20%. A chuva só deve chegar para amenizar a seca no início de outubro.