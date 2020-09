DF registra dia mais quente do ano nesta sexta-feira

SS Samara Schwingel

Há 101 dias sem chuva, previsão é de calor e céu sem nuvens - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Esta sexta-feira (18/9) é o dia mais quente do ano até agora no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima registrada foi de 34,6ºC em Planaltina. Até o momento, o recorde era de 11 de setembro, quando os termômetros registraram 33ºC durante a tarde.

A meteorologista Andrea Ramos diz que a umidade chegou a 10% na capital federal. Apesar do recorde, a previsão de chuva para este fim de semana está mantida. "A tendência é de que o calor permaneça durante o sábado e, pela noite, a nebulosidade comece a aparecer e com ela, a possibilidade de chuvas", diz Andrea.

De acordo com o Inmet, o ano mais quente no DF foi o de 2017. À época, a capital federal registrou uma máxima de 37,7ºC, em outubro.









Estiagem

Além do calor, 2020 também está sendo um dos anos mais secos para os brasilienses. A estiagem já dura mais de 115 dias. O recorde foi registrado em 1963, quando a cidade ficou 164 dias sem chuvas. Caso as precipitações ocorram apenas na próxima segunda-feira (22/9), 2020 pode ocupar a 9ª colocação de ano mais seco. Confira a lista:

1º 1963 (164 dias)

2º 1970 (135 dias)

3º 1966 (131 dias)

4º 2010 (130 dias)

5º 2017 (127 dias)

6º 1995 (126 dias)

7º 2007 (125 dias)

8º 2008 (123 dias)

9º 1991 (117 dias)

10º 2020 (116 dias)

11º 2019 (113 dias)

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Registre a primeira chuva

Há 116 dias sem chuvas, o brasiliense aguarda ansiosamente pelas primeiras precipitações. Participe deste momento tão esperado pelos brasilienses e registre a primeira chuva após mais de 100 dias de seca no DF. Poste a foto e marque com a hashtag #ChuvaNoDF. As melhores imagens serão repostadas nas redes sociais do Correio Braziliense! Venha, chuva!

Colaborou Ana Clara Avendaño, estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer