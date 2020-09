Maria da Penha: polícia prende três homens por violência contra mulher

CB Correio Braziliense

Um dos presos foi contido por populares após agredir a companheira -

Três homens foram presos, nesse sábado (26/9), por agredirem as companheiras no Distrito Federal. Os crimes ocorreram na Candangolândia e na quadra 3 do Park Way.

Em um dos casos, na Vila Sossego, na Candangolândia, o homem agrediu a ex-companheira e precisou ser contido por populares. A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor. Após o crime, ele se escondeu na casa da mulher para tentar surpreendê-la quando estivesse sozinha, mas acabou preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e levado para a 21º Delegacia de Polícia.

Outra agressão foi registrada na QR 7 da mesma cidade. Inconformado com o término do relacionamento, o homem pulou o telhado de uma casa para violentar a ex-mulher. Em seguida, fugiu, mas foi detido pelos militares quando tentava embarcar em um ônibus. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

No Park Way, um homem agrediu a companheira durante a confraternização de uma empresa. Ele também foi encaminhado à 21ª DP e depois à DEAM.