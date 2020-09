Pacientes em estado grave de covid-19 ainda aguardam UTI no DF

AR Alan Rios

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde - 10/7/20)

Os números da pandemia no Distrito Federal mostram um cenário de queda de contaminações, mas o enfrentamento ao novo coronavírus ainda não está controlado. Uma lista da Secretaria de Saúde mostra que, neste domingo (27/9), 13 pessoas aguardam transferência para leitos de unidade de terapia intensiva (UTI).

Os dados são da Central de Regulação da Internação Hospitalar e foram atualizados às 13h45. A lista mostra pacientes em estado grave e pessoas que estão aguardando um leito de UTI há 11 dias. Especialistas alertam que o quadro de covid tende a evoluir mais a cada dia em que não é possível fornecer o atendimento necessário.

Os 13 pacientes em espera se dividem em dois subgrupos, o de pessoas que estão em leitos comuns e precisam de uma unidade de terapia intensiva, que são oito, e o de pessoas que já estão em UTI, mas necessitam de outro tipo de leito, mais avançado, que são cinco. Em todos os casos o quadro clínico aponta contaminação ou suspeita de covid-19. Em agosto, a lista chegou a contar com 48 nomes.

Quando computados ainda pacientes com outras doenças, são 81 moradores do DF aguardando leitos de UTI na capital. Atualmente, a capital contabiliza 188.608 casos de infecção pelo coronavírus, sendo que 178.056 estão curados, e 3.183 óbitos em decorrência do vírus.