José Goudim é exonerado da Administração Regional do Sol Nascente

O Governo do Distrito Federal (GDF) trocou o comando da Administração Regional do Sol Nascente. Sai José Goudim Carneiro e assume Cláudio Ferreira Domingues. A mudança foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (28/9).

A troca ocorre cinco dias após a Polícia Civil deflagrar a Operação Grilo, que investiga suposto envolvimento de agentes públicos no parcelamento irregular do solo no Sol Nascente.

Na manhã da última quarta-feira (23/9), agentes da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul) cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Terceira Vara Criminal de Ceilândia nas regiões administrativas do Riacho Fundo e Sol Nascente, incluindo a Administração Regional do Sol Nascente.



A apuração segue em segredo de justiça.



Águas Claras

Na última sexta-feira (28/9), o GDF trocou o comando da Administração Regional de Águas Claras. O governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou Francisco de Assis da Silva e nomeou André Luis Queiroz Rosa.



Assis assumiu o cargo em fevereiro deste ano, quando o GDF exonerou Ney Robsthon. Ele estava no cargo desde o início do novo governo. Já André chefiado a Administração de Brazlândia no governo de Rodrigo Rollemberg. Além disso, foi candidato a deputado distrital na última eleição