Atenção! Baixa umidade deixa DF em estado de alerta

SS Samara Schwingel

Há 101 dias sem chuva, previsão é de calor e céu sem nuvens - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

O Distrito Federal entrou em estado de alerta por cinco dias devido à baixa umidade relativa do ar. A Defesa Civil emitiu o alerta nesta segunda-feira (289/), após o fim de semana seco na capital federal. A previsão para esta segunda-feira aponta que a taxa deve ficar entre 80% e 15%, podendo chegara 12% em algumas regiões do DF.

Com o tempo seco, é necessário que os brasilienses dobrem o cuidado com a saúde. O recomendado é que as pessoas evitem fazer exercícios físicos nas horas mais quentes do dia, bebam bastante líquido, usem roupas leves e hidratantes para a pele.

Com as taxas previstas para esta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não descarta emitir novos alertas vermelhos nos próximos dias.

Chuvas

Após mais de 100 dias sem chuvas, na última segunda-feira (21/9), os brasilienses registraram as primeiras precipitações. A sensação de alívio durou por poucos dias. Segundo o Inmet, para o resto desta semana, não há previsão de chuva para o DF.