DF fica em alerta vermelho para baixa umidade e calor neste domingo (27/9)

AR Alan Rios

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Ventilador, umidificador, garrafa d’água e aquela roupa leve. O brasiliense pode preparar o combo para curtir o fim de semana neste domingo (27/9), pois o calor e a seca prometem castigar mais uma vez. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu hoje um alerta vermelho para o Distrito Federal por conta dos riscos à saúde de uma umidade relativa do ar tão baixa.

A previsão do Inmet é de que o DF alcance medidas recordes. A máxima prevista pode chegar aos 35ºC, batendo os 35,5ºC do dia mais quente de 2020, em 19 de setembro. O mês tem acumulado temperaturas elevadas. Em 11 de setembro, os termômetros também atingiram 34,6ºC. O ano mais quente no DF foi o de 2017, quando a capital registrou 37,7ºC, em outubro.

A umidade relativa do ar também traz números preocupantes, podendo chegar aos 10% neste domingo. “Estamos em alerta vermelho por conta dessa umidade baixa, que deve ser registrada a partir das 14h. Isso acontece por conta de uma massa de ar seco que voltou e ainda não se sabe precisamente quando pode ir embora. Será um dia muito quente e com céu com poucas nuvens”, explica a meteorologista Andrea Ramos.

E a chuva?

Os moradores de Brasília que comemoraram a chuva como quem comemora um gol do time do coração devem sofrer com o clima dos próximos dias. A previsão é de que a chuva só comece a cair de forma mais constante a partir da segunda quinzena de outubro. Até o dia 4 de outubro, nas previsões iniciais do Inmet, a chance de precipitações no DF é baixa.