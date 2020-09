Ibaneis promete regularizar condomínios em Arniqueira

CC Caroline Cintra

(crédito: João Cardoso / Agência Brasília)

Em visita à Arniqueira na manhã desta segunda-feira (28/9), o governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu uma série de obras na cidade, que completa um ano, essa semana, que se tornou região administrativa do Distrito Federal.

Entre os compromissos , o chefe do Executivo local citou a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de um restaurante comunitário, além de obras na Administração Regional de Arniqueira e na feira da cidade.

Na companhia do secretário de Governo, José Humberto Pires, e da administradora de Arniqueira, Thelma Rufino, o governador Ibaneis Rocha (MDB) aproveitou para falar sobre a regularização dos condomínios da cidade. “Ela (regularização) se aproxima. Estamos na fase final de conclusão do projeto. A partir desse momento, vamos chegar em todas as regiões, entregando as escrituras e vendendo os lotes para vocês”, declarou o governador.

Para ele, todas as mudanças vão transformar Arniqueira numa verdadeira cidade. “Vai deixar de ser um aglomerado de casas e vai ser uma cidade com toda urbanização necessária”, afirmou.

Ibaneis aproveitou para deixar um recado aos moradores da cidade. “Vocês não estão mais abandonado. Vocês têm quem lute por vocês e quem peça, e a deputada (Thelma Rufino) tem feito isso a todo momento: pedindo ao governo, cobrando das secretarias, como é o caso da Secretaria de Governo e Terracap”, completou.