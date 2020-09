Aeroporto de Brasília ganha novos destinos a partir de outubro; confira

CB Correio Braziliense

Aeroporto espera crescimento de 58% no número de voos em agosto, quando comparado com o mês anterior - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Aeroporto de Brasília oferecerá novos destinos durante o mês de outubro. Além disso, o fluxo do terminal aéreo vem sendo retomado aos poucos e o mês de setembro deverá ser o quinto consecutivo de crescimento desde o início da pandemia.



A partir de 8 de outubro, Brasília passará a ter voos diretos para Navegantes (SC) e Londrina (PR), cidades são atendidas, predominantemente, pelos aeroportos do Sudeste do país. Os novos voos gerarão mais oportunidades de conexão para os passageiros dessas regiões, ao ligar de forma mais rápida o Sul ao Norte, ao Nordeste e ao Centro-Oeste do Brasil.

Em 14 de outubro, o voo para Carajás-Parauapebas, no Pará, ficará disponível. A cidade é um importante centro de mineração da América Latina. E, em 19 de outubro, a operação com quatro voos semanais para Cruzeiro do Sul, no Acre, será retomada, a fim de ligar o Distrito Federal com o interior e a capital do estado mais extremo do Brasil.

Novos voos diretos



A companhia aérea GOL é uma das responsáveis pelo aumento e as variedades de destinos no terminal brasiliense. Em outubro, a empresa deverá ampliar as frequências e incluir na malha da capital novas opções de voos para cidades que não tinham voos diretos.

Os novos voos da companhia com origem no Aeroporto de Brasília são importantes para a interligação nacional. A capilaridade que o terminal do DF oferece contribui para a unificação de diversas capitais com as mais diversas regiões do país.