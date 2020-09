Princípio de incêndio no Ministério da Saúde mobiliza Corpo de Bombeiros

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB)

No início da tarde desta segunda-feira (28/9), um prédio anexo do Ministério da Saúde precisou ser esvaziado devido a um princípio de incêndio no local. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o fogo foi causado por um curto-circuito em um ar-condicionado do edifício.

Ainda de acordo com os militares, o local foi esvaziado por questão de segurança, mas as chamas foram rapidamente controladas e não houve feridos. Apenas o andar atingido ficará isolado, em função do cheiro da fumaça. As atividades no local foram retomadas por volta das 14h.

Incêndio florestal

Também nesta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros combateu um incêndio florestal na área de preservação do Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República. Cinco equipes da corporação atuam na ocorrência, que iniciou-se às 13h35.