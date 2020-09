Vídeo: incêndio atinge vegetação no Palácio do Jaburu

TS Tainá Seixas

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio florestal tomou conta da área de preservação do Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República, nesta segunda-feira (28/9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que combate a queimada nesta tarde, as chamas estão elevadas, mas devem ser extintas em breve. Cinco equipes da corporação atuam na ocorrência, que iniciou às 13h35.





Após alguns dias de chuva na semana passada, a Defesa Civil voltou a emitir estado de alerta no Distrito Federal, nesta segunda-feira. A previsão aponta que a taxa deve ficar entre 80% e 15%, podendo chegar a 12% em algumas regiões do DF.

A medida ocorre após fim de semana seco na capital. O domingo teve altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, disparando alerta vermelho no Instituo Nacional de Meteorologia.

