Calor e seca devem persistir até a segunda quinzena de outubro, diz Inmet

TS Tainá Seixas SS Samara Schwingel

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press )

Quem estava ansioso pelo período mais frio no Distrito Federal precisará esperar mais um pouco. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as próximas precipitações só devem voltar ao DF a partir da segunda quinzena de outubro. Até lá, os brasilienses precisarão lidar com o tempo seco e quente.

Nesta segunda-feira (28/9), os termômetros registraram uma máxima de 34,8ºC na região de Ponte Alta, no Gama. No mesmo local, a umidade relativa do ar chegou a 12%. Devido ao baixo índice de umidade, a Defesa Civil decretou estado de alerta por cinco dias na capital federal.

Com o tempo seco, é preciso redobrar os cuidados com a saúde. O recomendado é que as pessoas evitem fazer exercícios físicos nas horas mais quentes do dia, bebam bastante líquido, usem roupas leves e hidratantes para a pele.

Chuvas

Após quatro meses sem chuvas, os brasilienses registraram as primeiras precipitações na última segunda-feira (21/9). Na ocasião, cidades do DF como Águas Claras, Guará, Jardim Botânico, Lago Sul, Setor de Indústrias Gráficas (SIG) e Sudoeste tiveram registro de chuvas.











Porém, o momento durou apenas dois dias e o DF voltou a registrar altas temperaturas e baixa umidade. E a previsão para esta terça-feira (29/9) não é diferente. A temperatura mínima deve ser de 18ºC e a máxima de 34ºC. A umidade máxima será de 50% e a mínima de 15%.

O céu deve permanecer claro, com poucas nuvens. Ventos fracos a moderados durante a tarde podem ajudar a melhorar a sensação de calor.