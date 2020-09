Dois jovens morrem afogados em Luziânia no fim de semana

SP Sarah Peres

(crédito: Divulgação/CBMGO)

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO) registrou duas mortes de jovens em Luziânia no último domingo (27/9). O primeiro caso ocorreu pela manhã, no Lago Corumbá 4, e o segundo, à tarde, no Parque Estrela Dalva 5. As vítimas tinham 20 e 18 anos.

Na primeira ocorrência, às 8h, os militares foram acionados para socorrer o jovem de 20 anos, identificado como Jonatan William, que estava pescando com amigos. De acordo com o relato de uma testemunha, a linha do anzol da vítima ficou presa em uma galhada e ela nadou até a área para tentar tirar o objeto. Neste momento, submergiu e não retornou à superfície.

Os bombeiros estabeleceram o isolamento da região para realizar a varredura e, após 15 minutos, o corpo da vítima foi encontrado. Ele estava a 10 metros da margem do Lago Corumbá, a 5 metros de profundidade. O local e o cadáver ficaram sob custódia da Polícia Técnico Científica de Goiás.

Às 16h41, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o segundo caso de afogamento. Três jovens tentaram atravessar o lago no Parque Estrela Dalva 5, conhecido popularmente como represa da baixada dos baianos. O grupo conseguiu chegar à outra margem e, na hora de retornar, Cleber Rodrigues, de 18 anos, começou a se afogar.

Um dos colegas da vítima tentou ajudar, contudo, não conseguiu e viu Cleber afundar. A equipe realizou o mergulho, e após 30 minutos o corpo foi localizado a aproximadamente 10 metros da margem e a 7 metros de profundidade. A área e o corpo ficaram sob a custódia da Polícia Militar do Estado de Goiás.

O tenente Gabriel Lins, chefe do Serviço Operacional do 5º Batalhão de Luziânia, destaca que o período de calor é propício para as atividades ao ar livre e de nado. No entanto, destaca que é preciso “redobrar a vigilância". "Se estiver em embarcações, é necessário usar o colete salva-vidas.”

“Se em situação de nado ou pesca, é importante tomar cuidado com galhadas e bancos de areia. Além disso, nunca tentar salvar as pessoas entrando em contato com elas, pois pode acabar se afogando. Por isso, a recomendação é que se jogue objetos flutuantes para a vítima, como garrafa pet fechada, bola ou isopor. Também pode-se jogar cordas e galhos, assim, a pessoa pode ser arrastada à margem”, orienta o tenente Gabriel Lins.