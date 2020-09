Homem se afoga em poço de garimpo em Cristalina (GO)

SS Samara Schwingel

(crédito: Divulgação/CBMGO)

Um homem morreu afogado em um poço que era utilizado para garimpo, no Bairro Cristal, em Cristalina (GO). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) recebeu o chamado de desaparecimento da vítima por volta das 14h do último domingo, e levou 50 minutos para localizar o corpo.

No local, testemunhas informaram que a vítima estava deitada na parte rasa do poço e desapareceu. Os familiares realizaram buscas ao redor do local, imaginando que a vítima pudesse ter saído ou entrado no mato. Como não o encontraram, desconfiaram que ele pudesse ter escorregado para a parte mais profunda do poço e não ter conseguido voltar.

A equipe de mergulho, com base nas informações acerca da localização de onde a vítima foi vista pela última vez, iniciou uma busca subaquática. O corpo foi localizado a três metros de profundidade, trazido à superfície e deixado aos cuidados da Polícia Militar até a chegada do IML.









Afogamentos

A fim de prevenir possíveis afogamentos no Distrito Federal, o Corpo de Bombeiros Militar do DF realiza aos fins de semana e feriados, das 10h às 18h, ações no Lago Paranoá. São mantidos cinco postos: Ponte do Bragueto, Prainha do Lago Norte, Ponte Costa e Silva, Ermida Dom Bosco e Ponte JK.

Segundo os militares, as situações de maior risco estão ligadas ao consumo de álcool, superestimação da própria capacidade de natação, uso de equipamentos improvisados para flutuação, descuido com crianças, não seguir as orientações dos Guarda-Vidas e saltar de locais elevados (Ponte Costa e Silva).