Jovem esfaqueia motoboy em distribuidora de bebidas após briga em Ceilândia

SP Sarah Peres

(crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) prenderam um homem acusado de esfaquear um motoboy em uma distribuidora de bebidas de Ceilândia. O caso ocorreu na madrugada do último sábado (26/9) e foi gravado por câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima, que trabalha no estabelecimento, foi socorrida ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e não corre risco de vida.

De acordo com o delegado Thiago Peralva, o caso ocorreu após o motoboy e o suspeito terem uma discussão em via pública do Setor O. “A vítima retornou ao local de trabalho e o autor buscou uma faca em casa. O ataque ocorreu enquanto o homem conversava com outras pessoas, em cima da moto. O agressor desferiu uma facada no tórax dele”, explica.

Depois do golpe, o suspeito fugiu e a vítima foi encaminhada ao hospital. Ela ficou sob observação médica e, ao receber alta na manhã de domingo (27), procurou a 24ª DP para prestar depoimento. “Com as informações repassadas pela vítima, conseguimos identificar e encontrar o autor, que foi preso em casa. No local, apreendemos a faca utilizada no crime, assim como o casaco usado pelo suspeito no momento”, acrescenta.

O acusado confessou o crime, alegando não conhecer o motoboy e, então, ficou com medo que ele pudesse atacá-lo. Por isso, decidiu esfaqueá-lo. “Contudo, a vítima negou a versão. Explicou que o autor frequentava a distribuidora em que ele trabalha e, por isso, já sabia onde encontrá-lo para cometer a tentativa de assassinato”, finaliza o delegado Thiago Peralva.