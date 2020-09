CEB anuncia audiência pública para prestar informações sobre privatização

CB Correio Braziliense

O diretor-presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), Edison Antônio Costa Brito, divulgou, nesta segunda-feira (28/9), aviso de audiência pública para prestar informações sobre privatização da empresa. A reunião será virtual e está marcada para 14 de outubro, às 11h. O aviso foi publicado em Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

De acordo com o anúncio, a audiência também servirá para receber sugestões e contribuições ao referido processo de desestatização. Os links para participação do evento e publicação do Regulamento da Audiência Pública serão disponibilizados nos sítios eletrônicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da CEB. O preço mínimo e as demais condições de venda serão submetidas à aprovação da Assembleia Geral da CEB.

Coordenação das etapas da privatização



No fim do ano passado, a CEB firmou contrato com o BNDES para que a instituição financeira coordenasse todas as etapas do processo de privatização. O trabalho abrange, entre outras atividades, o planejamento para definição do escopo dos estudos e a contratação de consultores para execução dessas análises.

O banco também estará à frente do gerenciamento dos consultores contratados, da verificação de consistência e completude dos estudos realizados, da realização de reuniões e visitas técnicas para sanar dúvidas, além do apoio no processo licitatório, previsto para o primeiro semestre de 2020. O processo seletivo conduzido pelo BNDES foi dividido em duas etapas e contou com a participação de 12 empresas, entre consultorias nacionais e multinacionais.