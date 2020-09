Covid-19: suspensão de cirurgias eletivas na rede pública do DF é prorrogada

CB Correio Braziliense

(crédito: Davidyson Damasceno / Agência IGESDF)

A Secretaria de Saúde prorrogou, mais uma semana vez, a suspensão das cirurgias eletivas na rede pública do Distrito Federal. O cancelamento vai até 5 de outubro.

De acordo com a pasta, a iniciativa serve para concentrar os esforços dos profissionais de saúde nos atendimentos de urgência e emergência durante a pandemia do novo coronavírus.

A secretaria ainda apontou também que não está descartada a possibilidade de uma nova prorrogação no futuro. Os pacientes com alguma cirurgia de menor gravidade agendada entre 29 de junho e 5 de outubro serão remarcados para depois dessa data, com exceção de procedimentos oncológicos, cardiovasculares e transplantes, que continuam sendo feitos normalmente.

A suspensão já foi prorrogada outras três vezes desde a determinação inicial, prevista para 10 de julho.

De acordo com os gestores da Secretaria de Saúde, o objetivo da medida é assegurar a retaguarda de leitos no momento em que há uma demanda maior nos hospitais, mas as áreas técnicas já estão fazendo o planejamento para a retomada gradual das cirurgias eletivas.

Com informações da Agência Brasília