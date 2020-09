Presos cinco suspeitos de tráfico de drogas no Gama e na Asa Sul

CC Caroline Cintra

Drogas traficadas no Gama foram apreendidas pela polícia - (crédito: Divulgação/PCDF)

Durante operação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil prendeu cinco pessoas na última segunda-feira (28/9/), no Setor Sul do Gama e na Asa Sul. Ao todo, foram apreendidos mais de 4 kg de maconha.

Na noite de ontem, após investigações e monitoramento de inteligência, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam em flagrante quatro suspeitos de integrar associação criminosa responsável pela distribuição de maconha no Setor Sul do Gama.

De acordo com as investigações, os suspeitos usavam um estabelecimento comercial de fachada, onde, segundo alegaram, realizavam a venda de lanches e marmitas para moradores da região. No entanto, constatou-se que, na verdade, funcionava no local um depósito e centro de distribuição de drogas, onde atuavam os suspeitos presos.

De acordo com a Polícia Civil, cada um tinha uma tarefa dentro da organização. Um atuava como gerente, realizando a contabilidade e a supervisão das atividades dos demais suspeitos. O segundo era o responsável por receber a clientela e encaminhá-la para dentro do estabelecimento, onde a droga era entregue aos interessados e recebido o pagamento, havendo, inclusive, a opção de pagamento com cartão de crédito ou débito. Os outros dois suspeitos faziam entregas de drogas por toda a região, usando carros que ficavam à disposição do grupo.

Os suspeitos foram abordados pelos policiais e, com eles, foram localizados e apreendidos diversas porções de entorpecentes, dinheiro em espécie, registros contábeis da atuação criminosa, máquina de cartão de crédito, bem como um veículo utilizado pelo grupo para o transporte de droga. Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados à carceragem. Se condenados, poderão receber uma pena que varia entre 8 e 25 anos de reclusão.

Asa Sul

O quinto suspeito de tráfico de drogas foi preso na Asa Sul, também na segunda-feira (28/9). Agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) encontraram o homem quando ele estava a caminho de Sobradinho, onde faria uma entrega. Com ele, encontraram 4 kg de maconha e uma moto, usada para o serviço de delivery dos entorpecentes.