Dúvidas na Mega-Sena? Confira perguntas e respostas mais frequentes

JL Jonathan Luiz*

Confira como jogar na Mega-sena e quais as possibilidades de aposta - (crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

O sonho de ser milionário continua. O próximo sorteio da Mega-Sena vai ser realizado nesta quarta-feira (30/9), com o prêmio acumulado em R$ 60 milhões. Os apostadores podem fazer uma fezinha até as 19h do dia do concurso, nas lotéricas credenciadas ou pela internet. O evento será transmitido ao vivo pela RedeTV e nas redes sociais do banco e da emissora, às 20h.

Além do prêmio máximo, que é dado ao apostador que acertar as seis dezenas, a Mega-Sena oferece outras premiações. Dúvidas e falta de fé podem ser um problema para quem quer participar do evento. Para isso, o Correio separou algumas perguntas e respostas para esclarecer alguns questionamentos. Confira;

Faq Mega-Sena

Como e quem pode apostar?

Para jogar, os apostadores devem ser maiores de 18 anos. Os jogos podem ser feitos em uma das lotéricas ou no site.

Quais são as regras da Mega-Sena?

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis. Para ganhar o acumulado, a pessoa tem que acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível faturar com as faixas secundárias de premiação. Para levar a quina, é necessário acertar cinco números, enquanto quatro acertos correspondem à categoria de prêmio mais simples — a quadra.

Quanto tempo leva para receber o prêmio da Mega-Sena?

Para apostas físicas, prêmios inferiores a R$ 1.903,98 podem ser retirados na boca do caixa de casas lotéricas; valores maiores só podem ser retirados em agências da Caixa, sendo que prêmios iguais ou superiores a R$ 10.000,00 são pagos após dois dias do sorteio. Além disso, o ganhador tem até 90 dias para resgatar o prêmio após a data do sorteio, já que após o prazo o valor é repassado para fundos sociais. Em apostas on-line com plataformas como a Lottoland, o apostador recebe seu prêmio de qualquer valor de forma instantânea e pode retirar para uma conta bancária em seu nome quando quiser.

Como saber se ganhei no bolão da Mega-Sena?

Para conferir o resultado do bolão da Mega-Sena, é preciso olhar se as seis dezenas premiadas constam em seu bilhete. Os resultados podem ser verificados no site da Caixa, basta selecionar a data do sorteio para ver os números. Também é possível fazer bolões on-line e receber os andamentos da aposta direto em seu e-mail, com todos os detalhes e valores de prêmios. O prêmio corresponde à cota que foi comprada do bolão on-line.

O que ganha se acertar três números na Mega-Sena?

Acertar três números não é suficiente para ganhar nenhum prêmio na Mega-Sena. A faixa de premiação mais simples é a quadra, com quatro acertos. É possível ganhar na quina, com cinco acertos, e faturar o acumulado com seis acertos.

Qual é a frequência dos sorteios a Mega-Sena?

A Mega-Sena ocorre duas vezes por semana, às quartas e sábados, sempre às 20h. Excepcionalmente nas Mega Semanas, que são edições especiais da Mega-Sena, três sorteios acontecem dentro de um período de 7 dias — terças, quintas e sábados às 20

Onde passa o sorteio da Mega-Sena?

O sorteio da Mega-Sena passa na RedeTV e é transmitido ao vivo no YouTube.

Quanto é descontado de imposto no prêmio da Mega-Sena?

O valor anunciado no prêmio da Mega-Sena é livre de impostos, porque toda a tributação já é descontada na fonte. Sendo assim, o valor que o ganhador receberá não sofre nenhuma incidência tributária adicional

Quanto paga a quina da Mega-Sena?

O valor da quina da Mega-Sena é o correspondente a 19% da fatia destinada à premiação. O valor final depende do acumulado em disputa e da quantidade de apostas que acertarem a quina.

Qual o prêmio da Mega-Sena?

O acumulado da Mega-Sena corresponde a 35% da arrecadação destinada à premiação. Caso vários apostadores acertem as dezenas premiadas, o prêmio do concurso é dividido. Se ninguém acertar a sena, o valor acumula para o próximo sorteio.

Com informações da Mega-Sena Online