Alerta vermelho no DF: umidade do ar chega a 12%

Beber muita água e não se exercitar nos horários mais quentes são cuidados necessários nessa época do ano - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O tempo seco e quente no Distrito Federal se mantém nesta terça-feira (29/9). Ás 11h31, o Instituto de Meteorologia (Inmet) publicou mais um alerta por causa da baixa umidade relativa do ar, que chegou a ficar em 12% na região do Gama e em 13% nas regiões de Águas Emendadas e Brazlândia. O alerta vermelho representa grande risco de incêndios florestais e à saúde, causando doenças pulmonares e dores de cabeça, por exemplo. A temperatura máxima chegou a 34,7ºC em Águas Emendadas.

Nesta segunda-feira (28/9), a Defesa Civil também decretou estado de alerta por cinco dias devido à baixa umidade relativa do ar. Com a sensação de calor mais intensa, o brasiliense precisa aumentar os cuidados em relação ao corpo e à exposição ao sol.

Ingerir bastante líquido, evitar realizar atividades físicas com exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, intensificar a hidratação da pele e umidificar o ambiente são alguns cuidados necessários. O Inmet alerta ainda para que as pessoas evitem bebidas diuréticas como café e álcool.

Para a prevenção de incêndios florestais, a recomendação do Corpo de Bombeiros é não atear fogo para limpeza de terrenos, lixo ou resto de podas; sempre certificar-se que o cigarro está apagado, e descartá-lo em local apropriado; e, caso aviste algum foco de incêndio, ligar para o 193 e indicar o local das chamas.

