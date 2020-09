Detran começa a exigir licenciamento anual nesta quinta

TG Thalyta Guerra*

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) começa, a partir desta quinta-feira (1/10), a fiscalização dos motoristas que já possuem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) deste ano. Os primeiros veículos a serem fiscalizados serão os com placa final 1 e 2. De acordo com o cronograma, quem ainda não regularizou tem até esta quarta-feira (30/9) para renovar o licenciamento anual.

Segundo o Detran, o Distrito Federal possui 1.869.570 veículos em circulação. Em relação à terminação das placas 1 e 2, o total de veículos é de 383.961. Desses, 154.547 já estão licenciados. No entanto, o órgão ressalta que, geralmente, 30% dos veículos que compõem a frota total de veículos do DF não são licenciados por motivos como: restrição judicial ou administrativa ou que já não estejam mais em circulação.



A aposentada Iracilda Alves, 62 anos, possui mais de um veículo para ser regularizado, mas já se planejou para as novas fiscalizações. “Tenho dois veículos no meu nome em casa, todos estão regulares pois me planejo anualmente para apresentar e checar a documentação necessária", afirma.

Para receber o CRLV 2020, o proprietário do veículo deve estar com todos o débitos quitados. Fazem parte da lista de débitos o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), a taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículos Automotores (TRLAV) e as multas de trânsito vencidas. Segundo a Secretaria de Economia do Distrito Federal, até a última quinta-feira (24/9) existiam 374.912 placas com inadimplência de IPVA no Distrito Federal.

Após a quitação dos débitos, a partir do quinto dia útil do pagamento das dívidas, os motoristas podem acessar e imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - Eletrônico (CRLV-e) pela internet. O documento, que impresso substitui o CRLV, pode ser acessado no portal de Serviços do Detran ou no aplicativo Carteira Digital do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

"Utilizei o aplicativo para marcar horários, retirar documentos e outros serviços. Achei tranquilo, nunca tive maiores problemas. Pelo contrário, facilitou muito minha vida", lembra Iracilda Alves.

Confira o prazo final para renovação do documento de acordo com a terminação da placa:

Placas com finais 1 e 2 -renovação até 30 de setembro.

Placas com finais 3, 4 e 5 - renovação até 30 de outubro.

Placas com finais 6, 7 e 8 - renovação até 30 de novembro.

Placas com finais 9 e 0 - renovação até 31 de dezembro.

Documentos necessários para renovação:

IPVA;

Seguro obrigatório DPVAT;

Taxa de renovação de licenciamento (que serve para emitir o CRLV);

Multas de trânsito.

Os débitos podem ser retirados pelo Portal de Serviços do Detran-DF e da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.



