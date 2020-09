Campanha arrecada livros e brinquedos via drive-thru para crianças carentes

CB Correio Braziliense

Esta quarta-feira (30/9) é o último dia para doar livros e brinquedos nos pontos de coleta das administrações regionais do DF para a campanha Vem Brincar Comigo. Os donativos poderão ser entregues em drive-thru, como medida de proteção contra contágios pelo coronavírus.



Neste ano, o governo federal aderiu à campanha e vários ministérios estão arrecadando os donativos. Além das administrações regionais, o Palácio do Buriti servirá como ponto de arrecadação drive-thru das doações nesta quarta, das 10h às 16h. Os batalhões da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros também continuam como pontos de arrecadação.

Campanha digital

Entre 5 e 9 de outubro, ocorrerão atividades de entretenimento voltadas para as crianças e transmitidas ao vivo no canal do YouTube da Secretaria de Economia. Além disso, todo o material arrecadado pela iniciativa, será doado para crianças em situação de vulnerabilidade social entre 5 e 12 de outubro, em celebração ao Dia das Crianças.

Confira a lista de locais com pontos de coleta:

Administração Regional do Plano Piloto

SBN Quadra 02 Bloco K – Asa Norte

Terça-feira (29), das 10h às 16h

Administração Regional de Sobradinho

Quadra Central, Setor Administrativo – Lote A

Quarta-feira (30), das 9h às 17h

Administração Regional do Paranoá

Praça Central, s/n – Lote 1

Quarta-feira (30), das 9h às 17h

Administração Regional do Núcleo Bandeirante

3ª Avenida, Praça São Roque – Projeção II

Terça-feira (29), das 10h às 16h

Administração Regional do Cruzeiro

Área Especial H, Lote 08 – Cruzeiro Velho

Quarta-feira (30), das 10h às 16h

Administração Regional de São Sebastião

Quadra 101 Área Especial s/n

Terça-feira (29), das 9h às 17h

Administração Regional do Recanto das Emas

Av. Recanto das Emas Qd. 206/300 – Centro Urbano

Quarta-feira (30), das 14h às 18h

Administração Regional do Lago Sul

SHIS QI 11 Área Especial Nº 01

Quarta-feira (30), das 14h às 16h

Administração Regional do Riacho Fundo

Área Central 03 Lote 06

Quarta-feira (30), das 9h às 17h

Administração Regional do Lago Norte

SHIN CA 05 Bloco J

Quarta-feira (30), das 9h às 16h

Administração Regional do Varjão

Qd. 2 Conj. A – Lotes 13/14

Terça (29), das 9h às 11h / Quarta (30), das 9h às 17h

Administração Regional do Itapoã

Qd 378 Cj A AE 01 Lote 04 – Del Lago

Quarta-feira (30), das 14h às 16h

Administração Regional do SIA

Trecho 08 – Lotes 125/135

Terça (29), das 9h às 17h / Quarta (30), das 9h às 17h

Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol

VC-311, SH Sol Nascente 128 A Conjunto H, Lote 2

Terça-feira (29), das 15h às 17h

Administração Regional de Arniqueira

Conjunto 04 Área Especial 01

Quarta-feira (30), das 14h às 17h