Covid-19: DF registra 3.224 mortes e 191.317 infectados pela doença

TU Thais Umbelino

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta terça-feira (29/9) mostra que mais 812 pessoas foram infectadas pela covid-19 em 24 horas. Com isso, o total de casos chegou a 191.317 casos. Deste número, 180.438 (94,3%) é de pessoas recuperadas.



O número de mortes causadas pela covid-19 também cresceu. Ao todo, são 3.224 vítimas. Nesta segunda, foram notificadas 21 mortes, que ocorreram entre 12 de agosto e 29 de setembro. Todos os registros são de moradores do DF. A maioria é do sexo feminino, tem 80 anos ou mais e mora em Taguatinga. Quatro delas não apresentavam comorbidades.

Com 23.371 casos da doença, Ceilândia continua a ser a região com o maior número de pessoas acometidas pela covid-19. Em seguida, vem Taguatinga, com 15.776 registros; e o Plano Piloto (15.092). A letalidade do Distrito Federal é de 1,8%, enquanto a taxa de mortalidade é de 95,9 por 100 mil habitantes.