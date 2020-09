Detran cobra licenciamento

TG Thalyta Guerra*

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) começa, a partir de amanhã, a fiscalização para checar motoristas que possuem o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) deste ano. Os primeiros veículos a serem fiscalizados serão os com placas de finais 1 e 2. De acordo com o cronograma, quem ainda não regularizou, tem até hoje para renovar o licenciamento anual sem risco de multa.

Segundo o Detran, o Distrito Federal possui 1.869.570 veículos em circulação. Em relação à terminação das placas 1 e 2, o total de é de 383.961 veículos. Desses, 154.547 estão licenciados. No entanto, o órgão ressalta que, geralmente, 30% dos carros que compõem a frota total do DF não são licenciados por motivos como restrição judicial ou administrativa ou que não estejam mais em circulação.

Para receber o CRLV 2020, o proprietário do veículo deve estar com todos o débitos quitados, são eles: Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), a taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículos Automotores (TRLAV) e as multas de trânsito vencidas. Segundo a Secretaria de Economia do DF, até a última quinta-feira, existiam 374.912 placas com inadimplência de IPVA.

Após a quitação dos débitos, a partir do quinto dia útil do pagamento das dívidas, os motoristas podem acessar e imprimir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo — Eletrônico (CRLV-e) pela internet (ou pode esperar o documento pelos correios). O documento, que impresso substitui o CRLV, pode ser acessado no portal de Serviços do Detran (www.detran.df.gov.br) ou no aplicativo Carteira Digital do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O defensor público João Franco, 60 anos, antecipou-se e quitou as taxas. “Sei de todos os documentos necessários e carrego alguns de forma digital por precaução”, lembra. “Tenho um carro no meu nome em casa e tenho certeza que ele está regularizado, tudo nos conformes. Sempre procuro andar com ele regularizado, pois é o certo a se fazer”, recomenda. “Utilizei o aplicativo de Detran para emitir alguns documentos e não tive maiores dificuldades. Foi tranquilo demais, acredito que facilitou a vida de quem precisa desses serviços”, finaliza.

Fique atento

Confira o prazo final para renovação do documento de acordo com a terminação da placa:

Placas com finais 1 e 2

renovação até 30 de setembro.

Placas com finais 3, 4 e 5

renovação até 30 de outubro.

Placas com finais 6, 7 e 8

renovação até 30 de novembro.

Placas com finais 9 e 0

renovação até 31 de dezembro.

Documentos necessários para renovação:

IPVA; seguro obrigatório DPVAT; taxa de renovação de licenciamento (que serve para emitir o CRLV); multas de trânsito quitadas.

Os débitos podem ser retirados pelo Portal de Serviços do Detran-DF (https://portal.detran.df.gov.br/) e da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (https://receita.fazenda.df.gov.br/). Fonte: Detran-DF