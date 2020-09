GDF inaugura Centro de Radioterapia do HRT nesta quarta

CB Correio Braziliense

(crédito: Breno Esaki/Agência Saúde)

O Governo do Distrito Federal inaugura nesta quarta-feira (30/9) o Centro de Radioterapia do Hospital Regional de Taguatinga (HRT), disponível para pacientes oncológicos que necessitam de tratamento com radioterapia, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a Secretaria de Saúde a meta é de, inicialmente, atender 25 pacientes por dia.

A obra teve início em 8 janeiro de 2019 e foi concluída em abril deste ano. Em maio, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a visitar a construção. O investimento total do empreendimento foi de R$ 9,1 milhões, dos quais que R$ 3 milhões foram usados para a compra de equipamentos.

A unidade hospitalar tem uma área de 860 metros quadrados e fica ao lado do HRT. A sala onde está instalado o acelerador linear, responsável por emitir radiação para tratamento do câncer, construída com materiais especiais e paredes de concreto de alta densidade, chamada de bunker.



Com informações da Agência Brasília