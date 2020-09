Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-060

CC Caroline Cintra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na BR-060, na altura do KM 27, na manhã desta quarta-feira (30/9). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma batida entre dois veículos, um deles era um caminhão, que transportava 60 mil litros de etanol, e o outro era de pequeno porte. Não houve vazamento.

Na caminhonete Hillux SRV cinza havia quatro pessoas. Em estado mais grave, um homem, de 51 anos, foi levado ao Hospital de Base com o apoio do transporte aéreo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Outra vítima, 36, também precisou de atendimento médico e foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama (HRG), com dores na coluna, tórax e costas. O terceiro passageiro foi levado a uma unidade de saúde pela Triunfo Concebra, concessionária da rodovia. O motorista, 37, não se feriu.

O condutor do caminhão Volvo, biarticulado, 46, também não se feriu. Ele carregava 60 mil litros de etanol no veículo quando aconteceu o acidente.

Trânsito

Devido o acidente, a via ficou totalmente interditada, sentindo Brasília, para a atuação do Corpo de Bombeiros. Em seguida, a pista ficou aos cuidados da PRF. Por volta das 9h30, o congestionamento na região era de 1 km.