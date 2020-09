Covid-19: Entenda o que é a média móvel de casos

AR Alan Rios

A média móvel ajuda a compreender o avanço da pandemia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/8/20)

A complexidade da pandemia do novo coronavírus está presente não só no combate à doença, mas também na análise dos dados de infecções. Para entender a situação de momento da evolução, estabilização ou queda de contaminações, é preciso observar além dos números do dia. Uma das formas mais eficazes de entender a pandemia é traçar a média móvel.

Mas o que é essa média tão citada? Quem explica é a médica Ana Helena Germoglio, infectologista do Hospital de Águas Claras. "A média móvel é um indicador de avaliação estatística de vários pontos. É uma sequência amostral para avaliar uma tendência de comportamento. Na média simples do caso da covid, a gente utiliza duas semanas, por conta do tempo de incubação da doença, e dividimos os resultados por 14", diz.

Ou seja, caso uma região tenha registrado um número 'n' de casos confirmados em 14 dias, a média móvel divide esse número de casos por 14. Isso permite uma avaliação mais real do cenário do local, pois amplia o período analisado e permite mais confiabilidade na observação.

"Por isso, falamos média móvel, ela vai trazer uma evolução, uma tendência de aumento, de queda ou de estabilização. Uma vantagem é que esse é um indicador usado no mundo inteiro, então podemos fazer comparações. A grande intenção de utilizar esse indicador é ter uma percepção de como está o andamento da pandemia naquela região", detalha Ana Helena.

A infectologista avalia que a média móvel do Distrito Federal vem caindo, mas que ela é dinâmica e pode voltar a subir. "Agora, temos médias decrescendo. Aparenta que estamos em um período de mais tranquilidade, que o pior já passou. Mas esse é um indicador que varia de acordo com o comportamento da população. Se continuarmos com o comportamento irregular, sem atender as orientações básicas, ele pode crescer. É o que temos visto em locais como Manaus e Rio de Janeiro", pontua.