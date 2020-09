Curso prepara profissionais para atender vítimas de violência sexual

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo (Secor) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) promove curso de capacitação para atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O intuito é preparar os profissionais para escuta especializada e mostrar formas de abordagem e acolhimento.

O workshop ocorrerá nas próximas terça (6/10) e quarta-feira (7/10), das 8h às 11h30, pelo canal da Secor no YouTube. Com a carga horária de sete horas, o evento é voltado, principalmente, para servidores da instituição, profissionais de educação e conselheiros tutelares, em especial os que atuam na região de São Sebastião.

A iniciativa compõe a programação do Projeto Ágora - Rede de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes de São Sebastião. Os participantes aprenderão como é realizada a escuta especializada da vítima, a melhor forma de realizar o acolhimento, encaminhamentos e ações psicossociais.

O curso também explora aspectos legais dos crimes sexuais, inclusive tramitação do inquérito policial e procedimento judicial. O objetivo é promover uma atuação mais eficaz e engajada da rede social em São Sebastião.

Os interessados em registrar a participação e emitir certificado devem acessar a plataforma Moodle do MPDFT no dia do evento. É preciso ter frequência de pelo menos 75% para obter o certificado.



Programação

Dia 6/10



8h – Abertura

Mediadora: Thaíse Oliveira Dezen, promotora de Justiça adjunta do MPDFT



8h15 – Violência sexual intrafamiliar: o que todos deveriam saber a respeito

Palestrante: Silvia Renata Magalhães Lordello, professora da Universidade de Brasília (UnB) e doutora em Psicologia Clínica e Cultura



9h15 - Revitimização e oitivas múltiplas

Palestrante: Paola Luduvice, psicóloga jurídica e mestranda do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da UnB



10h15 – Intervalo



10h30 – Atuação da PCDF no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes

Palestrantes:

• Ana Cristina Melo Santiago, delegada-chefe da Delegacia de Proteção à Criança

e ao Adolescente

• Virginia Monteiro dos Santos, agente de polícia lotada na 30ª Delegacia de Polícia



11h30 – Encerramento



Dia 7/10



8h – Abertura



8h15 – Ministério Público na defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e produção de prova

Palestrante: Ronny Alves de Jesus, promotora de Justiça do MPDFT e mestre em direito e políticas públicas pelo UniCeub



9h15 – Depoimento especial de crianças e adolescentes em juízo

Palestrante: Kariny Brandão Massad Póvoa, gestora do Posto de Depoimento Especial do TJDFT e doutora em Psicologia pela Brooklyn College (Nova York)



10h15 – Intervalo



10h30 – Saúde mental de crianças e adolescentes em situação de violência: o que posso fazer por isso?

Palestrante: Márcia Vieira, chefe substituta do Cepav Leste e mestre em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília



11h30 – Encerramento