DF registra 3.255 mortes e 192.245 casos da covid-19

TU Thais Umbelino

A Secretaria de Saúde contabilizou 192.245 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Distrito Federal, até as 18h desta quarta-feira. Em 24 horas, mais 928 pessoas se contaminaram com o vírus. De acordo com o boletim epidemiológico, do total de notificação, 181.308 estão recuperadas e 7.682 estão com a doença ativa.



Das pessoas acometidas pela covid-19, 3.255 morreram — sendo 264 residentes de outros estados. Destas, 31 tiveram morte notificada pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, entre o período de 9 de agosto e 30 de setembro. A maioria era do sexo masculino e morava em Taguatinga. A faixa etária com maior número de vítimas foi de 80 anos ou mais, sendo as doenças cardiovasculares a que mais acometem as vítimas.

Dados da pasta também apontaram que a Região Administrativa com maior número de óbitos é Ceilândia, com 588 mortes. A cidade também está à frente no número de casos, com 23.561, 14% em relação ao total de registros no DF. Taguatinga (15.873) e Plano Piloto (15.138) aparecem na sequência.