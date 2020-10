Dupla é presa com 8 kg de maconha vindos de Foz do Iguaçu (PR)

CC Caroline Cintra

A droga estava escondida em uma caixa de som - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens, em flagrante, por tráfico interestadual de drogas. A dupla recebeu um pacote, via Correios, com 8 kg de maconha. De acordo com as investigações, o entorpecente teria sido enviado por um homem que está preso em Foz do Iguaçu (PR).

A dupla era monitorada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) e a equipe levantou a informação de que os suspeitos teriam feito a encomenda e receberiam os entorpecentes no Distrito Federal pelos Correios, dentro de uma caixa de aparelho de som.

Na última quarta-feira (30/9), eles foram até uma agência, em um Honda Civic preto, e receberam o pacote. Chegando perto de uma casa no Jardim Botânico — usada para o recebimento da mercadoria —, os policiais da Cord deram voz de prisão aos dois. Ao abrir o pacote, os agentes encontraram 8 kg de maconha. Outras porções da droga foram encontradas na casa dos suspeitos.

Eles foram encaminhados para a Cord e usaram o direito de permanecer em silêncio. De acordo com os investigadores da Cord, apesar de eles não terem falado nada, já se sabe que a droga foi encaminhada para o Distrito Federal por meio de um homem preso em um dos presídios de Foz do Iguaçú.

A partir de agora, o homem que enviou a droga também será investigado pela Cord. O objetivo é saber se mais pessoas receberam os entorpecentes encaminhados do Sul. Os presos estão à disposição da Justiça e, caso sejam condenados, podem cumprir pena 5 a 15 anos, por tráfico interestadual de drogas.