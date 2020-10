Serviço de verificação de óbitos receberá verba de R$ 1,5 milhão

CB Correio Braziliense

O SVO é responsável pelo recolhimento de corpos em decorrência de mortes em casa - (crédito: Mariana Raphael/Arquivo SES-DF)

O Serviço de Verificação de Óbitos do Distrito Federal (SVO) receberá um repasse de R$ 1,5 milhão do Ministério da Saúde. A medida, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (29/9), visa incentivar a prestação do serviço. O recurso poderá ser utilizado para reformas, projetos básicos e complementares, entre outras demandas, que serão designadas pelo órgão federal.

O valor foi distribuído de acordo com a população da área de abrangência de cada SVO. O Distrito Federal foi enquadrado como uma área de até 3 milhões de habitantes. Por isso, o valor do repasse foi estimado em R$ 1,5 milhão, considerando-se o custeio do serviço pelo período de 15 meses.

De acordo com Aurea Cherulli, chefe do SVO, a verba é mais do que bem-vinda para reforçar o serviço, que foi bastante demandado nos últimos meses, pois é responsável por fazer o recolhimento dos corpos de vítimas de causas naturais ou sem uma confirmada.

“Comparando com o mesmo período de 2019, as remoções deste ano aumentaram em 70%. Desde o início da pandemia pelo novo coronavírus, 214 atendimentos foram de suspeitas de covid-19. Desses, 68 deram positivo para a doença e três aguardam o resultado laboratorial”, diz.

Sobre o serviço

O serviço começou de fato no DF em 26 de janeiro de 2019, substituindo o Instituto de Medicina Legal (IML) no recolhimento de corpos que sofreram óbitos por causas naturais. Naquele primeiro ano, foram realizadas 948 remoções de corpos até setembro. Em 2020, ocorreram 1.550 recolhimentos até o mesmo mês.

Desde o início deste ano, o SVO passou a fazer o recolhimento dos corpos também em hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Antes, eram realizados apenas em residências e em vias públicas.

Como funciona



O contato para informar sobre o óbito é feito primeiramente para a polícia. O registro da ocorrência policial é realizado nas delegacias vinculadas, as quais avaliarão cada caso, comunicando ao SVO os óbitos de causa natural e ao IML os de causa violenta/suspeita.

A partir do momento em que é feita a comunicação por parte da delegacia ao SVO, a equipe desloca-se do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde fica localizado o serviço, para atender ao chamado e realizar os trâmites necessários.

O SVO funciona 24 horas e conta atualmente com dois veículos para a remoção dos corpos. As equipes são compostas por técnico de laboratório, médico, motorista e servidor administrativo.

*Com informações da Agência Brasília