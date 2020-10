Ação itinerante no Itapõa comemora o Dia Nacional do Idoso

CB Correio Braziliense

Nesta quinta-feira (1/10), a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) inicia a terceira edição do programa "Sua Vida Vale Muito Itinerante" para atender e orientar idosos e familiares sobre a covid-19. A ação, que comemora o Dia Nacional do Idoso e os 17 anos do Estatuto do Idoso, já passou por Ceilândia e Sobradinho II e chegará no Itapoã, onde permanece até sábado (3/10).



Durante três dias, médicos, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros profissionais voluntários estarão na cidade para atender os moradores. A equipe de atendimento foi mobilizada por outro programa da Sejus: o Voluntário em Ação. Na sexta-feira (2/10), também será oferecido exame de vista. Na sexta e no sábado, uma novidade desta edição: os serviços serão prestados das 9h às 17h, no estacionamento da rua Larga, na quadra 49, do Del Lago I. Para mais informações, a Sejus disponibilizou o seguinte telefone: 99370-6653.



“A nossa missão é cuidar de toda a população, promovendo o bem-estar e orientando na prevenção do contágio da covid-19 no DF”, explicou a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “Nossa equipe está preparada para atender os moradores do Itapoã, com toda segurança e sem aglomerações. Inclusive, distribuiremos máscaras no local de atendimento”, destaca.

A ação itinerante é a segunda fase do programa. A primeira foi a Hotelaria Solidária, que hospedou 300 idosos no Brasília Palace Hotel durante 90 dias, entre abril e julho.



Outras regiões

A proposta é percorrer todas as Regiões Administrativas do DF e atender ao maior número possível de pessoas. Desde o início do programa, em 21 de agosto, a Secretaria realizou aproximadamente 800 atendimentos nas duas cidades contempladas, Ceilândia e Sobradinho II.



Em todas as edições, são adotados os protocolos recomendados pelas autoridades sanitárias. Além da distribuição de máscaras e das medidas para garantir o distanciamento social, é realizada a testagem prévia dos servidores, desinfecção do local e disponibilização de álcool em gel 70% para o público.

