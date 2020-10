Idoso é agredido em ônibus interestadual por homem bêbado

CB Correio Braziliense

Passageiros ajudaram a imobilizar o agressor até a chegada da polícia - (crédito: divulgação / PRF)

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta quarta-feira (30/9), após agredir um idoso dentro de um ônibus interestadual que seguia de Brasília para Belo Horizonte (MG). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o rapaz estava bêbado no momento do ocorrido.

A prisão aconteceu na BR-040, em Santa Maria, após o motorista do ônibus pedir auxílio para os policiais rodoviários.

Segundo relatos dos passageiros, o agressor estava bastante exaltado e sob influência de álcool quando começou a agredir um outro passageiro. Havia menos de meia hora que o coletivo tinha saído da garagem para iniciar a viagem.

Ao ver a situação, os passageiros imobilizaram o rapaz até a chegada da polícia. Ele foi autuado e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama).