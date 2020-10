Formação para aprovados na PM começa em dezembro, promete Ibaneis

WL Washington Luiz

Ibaneis fez a afirmação durante inauguração de obras no Setor Hospitalar Sul -

O governador Ibaneis Rocha (MDB) prometeu, nesta quinta-feira (1), convocar 600 aprovados no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para realizarem o curso de formação a partir de dezembro. A promessa foi feita a um grupo de aprovados no concurso que acompanhava a inauguração das obras de revitalização do Setor Hospitalar Sul.

“Lembrando aqueles da PM, já avisei várias vezes: em dezembro, vocês serão chamados”, disse ao encerrar o discurso no evento.

Desde que o cronograma do concurso foi suspenso, em março, por conta da pandemia do coronavírus, os aprovados têm realizado manifestações para pressionar o Palácio do Buriti a iniciar o curso de formação. De acordo com Ibaneis, o governo trabalha para reorganizar as próximas fases da seleção.

“Está faltando iniciar o curso de formação. Como nós estamos em pandemia, e todas as aulas estão suspensas, eles não poderiam ser chamados. Então, estamos reorganizando, em dezembro eles serão chamados para ingressar no curso de formação”, afirmou o governador.

Ibaneis ainda lembrou que todos os concursos estão suspensos, conforme determina a legislação federal. “Nós vamos ter que seguir as regras até o final de 2022, conforme está previsto na legislação, caso contrário a gente perde o repasse de recursos federais que são tão importante s para a nossa cidade.”