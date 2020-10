Moradores tentam impedir derrubada de árvore na Asa Norte

SS Samara Schwingel WL Washington Luiz

Moradores abraçaram uma das árvores para impedir o corte - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na manhã desta quinta-feira (1º/10), moradores do bloco K da quadra 404 da Asa Norte tentaram impedir o corte de três árvore localizadas no estacionamento da quadra. De acordo com relatos, as pessoas não foram informadas do motivo da derrubada da planta que, aparentemente, estaria saudável.

Jaime Tavares, 32 anos, reside na quadra há dois e afirma que as árvores em questão nunca a atrapalharam. "Até as crianças gostam de ficar embaixo delas para brincarem. Além disso, ela fornece sombra para nós", disse ao Correio.

Jaime ainda conta que, por volta das 8h da manhã, servidores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) iniciaram os preparativos para cortar as árvores. A princípio, ela e outros quatro moradores acharam que seria apenas um serviço de poda, mas, quando perceberam que se tratava de uma retirada total, decidiram intervir.

Assim, cinco pessoas permanecem ao lado das árvores para impedir os cortes. "Queremos saber o motivo da retirada delas, já que parecem estar saudáveis e não nos atrapalham em nada", completa Jaime.

"Estamos tentando entender por que a Novacap vai derrubar essas árvores, e não podá-las, como de costume. Não tivemos acesso ao laudo com as justificativas para o corte. A impressão que dá é que querem derrubá-las para criar mais vagas no estacionamento", disse outra moradora, Gioconda Bretas, 47.







Explicação

Procurada pela reportagem, a Novacap informou que os técnicos do Departamento de Parques e Jardins avaliaram que três árvores da quadra têm risco de queda. Além disso, uma delas, a amendoim-bravo, é imprópria para estacionamentos — local onde está plantada. Por isso, as três deveriam ser retiradas do local.

O órgão ainda disse que, para realmente impedir a derrubada, seria necessário obter uma ordem judicial. Caso contrário, a Novacap informou que "tem o dever de realizar o corte que faz parte de um trabalho preventivo zelando pelo bem comum."