Governo quer retirar estacionamento construído em posto da 109 Sul

Estacionamento ocupa área irregular na 109 Sul - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press )

O governo do Distrito Federal vai obrigar o proprietário do posto localizado na 109 Sul a retirar o estacionamento construído no canteiro do Eixinho Sul. A afirmação foi feita pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), durante inauguração das obras de revitalização do Setor Hospitalar Sul, na manhã desta quinta-feira (1/10). Segundo Ibaneis, os trâmites legais para a retirada já foram iniciados.

“Brasília tem muitas irregularidades, nós sabemos disso e nós vamos fiscalizar e retirar, obrigar o proprietário a fazer a retirada da obra irregular”, disse, após inauguração das obras de revitalização do Setor Hospitalar Sul.

O chefe do executivo local ressaltou, porém, que o dono do estabelecimento terá direito de apresentar defesa.

“Está sendo feita a fiscalização. Nós temos que seguir os trâmites legais. Eu conheço muito de direito. Eles vão ter direito à defesa deles, a Agefis (DF Legal) já esteve lá e depois a gente vê as providências que serão adotadas”.

Setor Hospitalar Sul

Nesta manhã, o governador inaugurou as obras de ampliação e pavimentação de calçadas, revitalização de estacionamentos, montagem de quiosques, criação de espaços no Setor Hospitalar Sul.

Os quiosqueiros do local, no entanto, reclamam da falta de toldos e de energia elétrica nos estabelecimentos. “Não tem toldo, como a gente vai trabalhar nesse sol quente? A energia, há mais de três meses que prometeram para a gente e até agora não ligaram a nossa energia. Fazer uma inauguração sem fazer o trabalho todo não tem condições”, reclamou a comerciante Rosângela Almeida, de 53 anos.

Em resposta às reivindicações, Ibaneis assinou uma ordem de serviço para ligar a rede elétrica na região e afirmou que o governo vai fazer os ajustes necessários dentro da lei. “O secretário Matheus sabe quais são as regras e vai deixar vocês dentro regras, tendo seus toldos. A energia eu já repassei o dinheiro, o governo do Distrito Federal já passou à administração do Plano Piloto para que seja feita a licitação o mais rápido possível”, garantiu.