De novo! Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 90 milhões

No último concurso quatro apostadores acertaram a quina - (crédito: CB)

Nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas do prêmio de R$ 60 milhões previsto para o último concurso 2.304 da Mega-Sena. Os números sorteados na noite desta quarta-feira (30/9) foram: 12-21-29-54-56-57. O valor milionário acumulou para R$ 90 milhões e o sorteio será no próximo sábado (3/10).



No Distrito Federal, quatro apostas acertaram a quina e cada um faturou R$ 47,955,93. Os quatro sortudos fizeram jogos simples de seis dezenas, feitas pelo preço de R$ 4,50. As lotéricas que registraram os bilhetes foram a Borges e Cia (na 403 Sul); a Casa Lotérica Lance Certo (em Planaltina), a Loteria Castelo Forte (em Samambaia Sul) e, por fim, uma aposta feita por canais eletrônicos. Outras 5.934 apostas ganhadoras acertaram a quadra e receberam R$ 1.039,05.

Quem quiser apostar terá que fazer o jogo até sábado, às 19h. Além das lotéricas localizadas, também é possível fazer apostas pela internet. A aposta mínima on-line é de R$30 com o cartão de crédito. Além disso, é necessário ter 18 anos de idade.

Como funciona o jogo?



O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Para ganhar o acumulado, a jogador deve acertar as seis dezenas sorteadas. Também é possível faturar acertando cinco ou quatro dezenas. Para levar a quina, é necessário acertar cinco números, enquanto quatro acertos correspondem à categoria de prêmio mais simples — a quadra. Veja as perguntas e respostas mais frequentes sobre a Mega-Sena.



Probabilidades



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de jogo realizado. Para a aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860. Para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Neste caso, o apostador terá que desembolsar R$ 22.522,50 ao todo.