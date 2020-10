Estendido o prazo para desenvolver atividades no Jardins Mangueiral

CB Correio Braziliense

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) estendeu para o dia 20/10 o prazo de inscrições para organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas em elaborar ações no Centro de Práticas Sustentáveis (CPS) do Setor Jardins Mangueiral. A medida saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (1°/10).

A OSC vencedora da proposta terá um período de 36 meses para oferecer atividades à população, com foco em Educação ambiental e desenvolvimento sustentável, Agroecologia, Tecnologias sociais e mecanismos de desenvolvimento limpo, Práticas integrativas de saúde-ambiente, Cultura popular do Cerrado, Consumo consciente e Tratamento adequado de resíduos. É vetado uso dos espaços para qualquer outro tipo de prática desvinculada da temática ambiental.

Os encaminhamentos das fichas e propostas devem ser direcionados ao e-mail: cps_email@ibram.df.gov.br.



Com informações da Agência Brasília