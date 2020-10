Governo cede terreno em Ceilândia para comunidade terapêutica

CB Correio Braziliense

Atualmente, Secretaria de Justiça tem parceria com 12 comunidades terapêuticas - (crédito: Foto: Andre Borges/Agência Brasília)

A Terracap vai ceder uma área de 360 mil metros quadrados em Ceilândia para a construção de uma unidade masculina da Fazenda Esperança, instituição que acolhe e recupera viciados em crack e outras drogas lícitas e ilícitas. O termo de cessão foi assinado na tarde desta quinta-feira (1º/10) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB).

De acordo com a Secretaria de Justiça, atualmente 12 comunidades terapêuticas estão vinculadas à Secretaria de Justiça e mais 26 ao Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal. Segundo Ibaneis, a parceria com essas entidades permite um “retorno maior” no tratamento para a dependência química.

“Existem estudos de que, quando o governo atua nessas área,s ele não consegue atuar da melhor forma. E as comunidades terapêuticas, principalmente as ligadas a entidades religiosas, como é o caso da do Frei Hans, elas têm um retorno muito maior”, afirmou o governador.

A Fazenda Esperança foi criada pelo frade franciscano Hans Stapel, conhecido como Frei Hans, e pelo leigo Nelson Giovanelli Rosendo dos Santos, em 1979, no município de Guaratinguetá, São Paulo. O projeto se expandiu para diversos estados do Brasil e, atualmente, conta com 150 unidades em países como Rússia, Filipinas, Moçambique, Alemanha, México, Guatemala, Paraguai e Argentina.