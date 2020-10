VÍDEO: Bope é acionado após confusão entre camelôs e fiscais na Rodoviária

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Ambulantes organizaram um protesto, nesta quinta-feira (1°/10), na Rodoviária do Plano Piloto para não serem retirados do local. A equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Patamo precisaram ser acionadas para conter os manifestantes. Um homem deu uma "voadora" em um major da PMDF e foi detido.

A manifestação começou por volta das 17h. Em vídeo gravado pelo fotógrafo do Correio Minervino Júnior, os manifestantes gritavam: "Polícia é para ladrão. Abaixa a repressão". Até o início da noite desta quinta-feira, policiais ainda estavam no local e um grupo de ambulantes conversava com os PMs.

Uma mulher, que não se identificou, comentou que a ação dos manifestantes está ocorrendo todos os dias. O Correio apurou que, durante o ato, um dos manifestantes deu uma "voadora" no major. O homem tentou fugir, mas a equipe do Bope o capturou em frente ao shopping Conjunto Nacional. O rapaz foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Uma mulher também foi presa por desacato.

Por meio de nota oficial, a Secretaria DF Legal informou que o trabalho para coibir o comércio ambulante é feito em conjunto com as forças de segurança, em cumprimento a ordem de serviço 135/2019 RA-I, que trata a Zona Central de Brasília como sendo uma área excludente de comércio ambulante.