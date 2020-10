VÍDEO: Manifestantes depredam lixeiras e impedem fluxo de ônibus na Rodoviária

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Ambulantes depredaram lixeiras e atingiram ônibus na Rodoviária do Plano Piloto, durante protesto contra a ação de fiscais da Secretaria DF Legal e Polícia Militar para conter o comércio ilegal no local. O vídeo abaixo mostra a ação dos manifestantes na tarde desta quinta-feira (1°/10).

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Patamo precisaram ser acionados para conter os manifestantes. Por meio de nota oficial, a Polícia Militar informou que a atuação dos auditores fiscais de apreender mercadorias não agradou os ambulantes, que reagiram "com baderna, impedindo o fluxo dos ônibus no local, além de arremessarem lixeiras, pedaços de paus e pedras".

Após a chegada dos policiais, os ambulantes começaram a depredar as escadas rolantes da Rodoviária. Em protesto, eles gritavam: "Polícia é para ladrão. Abaixo à repressão". Enquanto a reportagem esteve no local, na noite desta quinta-feira, os militares continuavam a fazer barreiras e um grupo de manifestantes conversava com os PMs.

O Correio apurou que, durante o ato, um dos manifestantes deu uma "voadora" em um major da PM. O homem tentou fugir, mas a equipe do Bope o capturou em frente ao shopping Conjunto Nacional. O rapaz foi preso e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central). Uma mulher também foi detida por desacato.