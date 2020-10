DF registra 3.276 mortes por covid-19 e número de casos chega a 193.127

TU Thais Umbelino

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou mais 882 pessoas infectadas pela covid-19 nesta quinta-feira (1º/10). Com isso, o número total de casos chega a 193.127. Desses, 169.408 registros são de residentes do Distrito Federal e 15.979 de outras unidades da Federação.

Segundo o boletim da covid-19, do total de casos registrados, 94,4% são de pessoas recuperadas (182.287). Outras 3.276, porém. A maioria das 21 vítimas registradas nesta quinta eram do sexo masculino, com idades entre 70 a 79 anos, e tinham comorbidades.

Casos no DF

O boletim epidemiológico nº 23 apresenta um panorama do perfil dos indivíduos infectados pelo novo coronavírus. De acordo com os dados, o sexo feminino é o mais acometido pela doença, assim como pessoas de faixa etária de 30 a 39 anos.

Entre as vítimas, porém, as informações se modificam. Os homens apresentam maior número de óbitos e a taxa de mortalidade aumenta quanto mais avançada a idade dos infectados (de 80 anos ou mais).

Os registros dos infectados também se diferenciam de acordo com a região onde moram. No DF, Ceilândia se destaca, com o maior número de casos da covid-19, chegando a 23.693. Em segundo lugar vem Taguatinga, com 15.957 registros e, depois, o Plano Piloto, com 15.211 casos.