Secretaria de Saúde prorroga mutirão de atendimentos do Outubro Rosa para 2021

CB Correio Braziliense

(crédito: Mariana-Raphael-Saúde-DF-3-768x512)

Com foco em promover discussões sobre o câncer de mama e incentivar realização de exames de mamografia no Distrito Federal, os mutirões de atendimento e reconstrução mamária promovidos pela Secretaria de Saúde (SES/DF), na campanha do Outubro Rosa, serão prorrogados para 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus.



Ainda assim, a iniciativa não passará em branco na capital federal. De acordo com Érica Batista, chefe da Assessoria Política de Prevenção e Controle do Câncer, serão promovidos fóruns de discussão de casos e treinamento no protocolo do rastreamento e detecção precoce do câncer de mama para os profissionais da Atenção Primária.

“Devido à pandemia, muitos profissionais de saúde pediram atestado médico. E não podemos incentivar o chamamento para evitar aglomerações. No ano que vem, as ações irão retornar. Agora, o foco será o treinamento dos servidores”, explicou a gestora.

Com informações da Secretaria de Saúde