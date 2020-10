Sesc promoverá ações sociais de saúde em três regiões do DF

CB Correio Braziliense

Sol Nascente será a primeira cidade a receber as equipes - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 11/10/2019)

A região do Sol Nascente será a primeira a receber, no sábado (3/10) e no domingo (4/10), equipes da ação social Vila Sesc Mais Saúde. As atividades ocorrem das 9h às 15h e oferecerão aos moradores exames preventivos, consultas médicas e testes para detecção da covid-19. Em dois outros fins de semana de outubro, Itapoã e Riacho Fundo 1 serão as próximas cidades a contar com a iniciativa.

O planejamento do Serviço Social do Comércio no Distrito Federal (Sesc-DF) é de fazer 2,5 mil testes de covid-19 por dia, totalizando 15 mil no período. Além deles, haverá 900 exames preventivos para mulheres e 420 consultas em clínica geral. Os testes ginecológicos — papanicolau e mamografia — destinam-se a pacientes de 25 a 64 anos, que passarão por uma triagem antes de passarem pelo procedimento.

Na estrutura, haverá 20 pontos para testagem, quatro salas para exames ginecológicos preventivos e seis consultórios médicos. Os moradores também receberão lanche e kit com máscara de proteção e preservativo. Equipes das Forças Armadas, da Secretaria de Saúde e da Administração Regional das cidades darão apoio aos trabalhos. Os serviços também envolvem as áreas de nutrição, odontológica e de educação em saúde.

Cerca de 100 profissionais da equipe operacional de saúde do Sesc atuarão na ação social. As filas de atendimento serão divididas em três: para testagem de covid-19 e exame preventivo; para consulta e testagem; e apenas para testagem. Os resultados serão disponibilizados em até uma semana, e o diagnóstico do teste para detecção do novo coronavírus, em até 24 horas.

Programe-se

Vila Sesc Mais Saúde - Sol Nascente

Data: 3 e 4 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Setor R, CNR 1, Conjunto A, Trecho 3

Vila Sesc Mais Saúde - Itapoã

Data: 17 e 18 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Atrás do Restaurante Comunitário (Área Especial, Entreconjuntos D/E, Condomínio Dellago)

Vila Sesc Mais Saúde - Riacho Fundo 1

Data: 24 e 25 de outubro

Hora: 9h às 15h

Local: Administração Regional do Riacho Fundo 1 (Área Central 3, Lote 6)