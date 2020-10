Feirões de revenda de veículos estão liberados no DF

CC Caroline Cintra

Os feirões de carro agora podem ocorrer em todo o DF - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (2/10), um decreto legislativo libera a realização de feirões de revenda de carros. Sendo assim, ficam sustados os efeitos do decreto nº 31.405, de 10 de março de 2010, que proibia os eventos em áreas públicas e sujeitas a contrato de concessão de direito real de uso no Distrito Federal.

O projeto de decreto legislativo havia sido aprovado em sessão remota da Câmara Legislativa do DF (CLDF), em 23 de setembro, e aguardava apenas a publicação no DODF para entrar em vigor. A medida é assinada pelo presidente da CLDF, deputado distrital Rafael Prudente (MDB).

O projeto é de autoria do deputado distrital Daniel Donizet (PL). Na opinião de Daniel Donizet, a derrubada do decreto acabará com a insegurança jurídica sobre a realização de feirões de carros no DF. Outro argumento utilizado é que o decreto é inconstitucional, pois somente leis podem tratar da destinação de uso do solo.