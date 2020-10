Em UBS do Gama, saúde bucal infantil é coisa séria: tem até certificado

CB Correio Braziliense

UBS 5 do Gama oferece certificado de Coragem e Bravura à pacientes infantis - (crédito: Divulgação / Secretaria de Saúde)

A maioria dos atendimentos eletivos odontológicos ficou suspensa devido ao alto risco de contaminação do novo coronavírus. Para receber os pacientes, as unidades de saúde tiveram que se adaptar às normas de prevenção sanitária e os profissionais usaram a criatividade para criar equipamentos de proteção adaptados contra a covid-19.

Na Unidade Básica de Saúde 5 do Gama, a clínica de odontologia adotou uma ação com as crianças para estimular a ida ao dentista e conscientizar sobre os cuidados com a saúde bucal. De uma forma simples e simbólica, certificados de Coragem e Bravura ao término do atendimento e de Honra ao Mérito para conclusão do tratamento odontológico estão sendo entregues aos pacientes.



“Nossa tentativa é de desmistificar a associação errônea que se faz de dor e sofrimento aos procedimentos odontológicos. Muitas crianças já ficam chorando na sala de espera, antes mesmo de iniciarem os atendimentos. Experiências ruins na infância são levadas para vida adulta e tratar pacientes com medos e receios é sempre delicado”, explica Cristiano Kyth, cirurgião-dentista da UBS 5 do Gama.

De acordo com o profissional, a tentativa é de plantar sementes em cada lar, contagiando os integrantes da casa para cuidarem cada vez mais da saúde bucal, além de garantir que a experiência odontológica seja a melhor possível.