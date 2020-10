Empresas criam campanha para ajudar na compra do remédio de Kyara

MM Mariana Machado CM Cibele Moreira

Sensibilizados pela campanha da família de Kyara Lis em busca do remédio mais caro do mundo para tratar a atrofia muscular espinhal (AME), empresas lançam produtos com venda revertida para a causa. A Dunkin Donuts preparou uma ação para este sábado (3/10) nas lojas físicas de Brasília.

Um donut especial com a letra inicial de Kyara será preparado e todo o valor arrecadado será destinado para ela. Uma caixinha solidária também ficará disponível para doações voluntárias.

A sorveteria Stonia Ice também abraçou a causa. Durante todo o mês de outubro, a cada venda do super milk de pipoca, será doado R$ 2 para a compra do remédio mais caro do mundo.

Quem é Kyara

A menina de apenas 1 ano e um mês, comoveu o país, que acompanha e torce por ela na luta contra a Atrofia Muscular Espinhal (AME). A doença degenerativa ataca os neurônios, causando perda de movimentos de braços, pernas e pescoço, assim como dificuldades de respiração e deglutição.

Para sobreviver, ela precisa tomar o remédio mais caro do mundo, que custa R$ 12 milhões. A família solicitou ao Ministério da Saúde o fornecimento do medicamento, mas o pedido foi negado. Com isso, resta recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça, que dará a decisão.

Desde o início da divulgação do caso, o movimento #TodosJuntospelaKyara se espalhou pelas redes sociais e conta com uma página de vaquinha virtual. Para saber mais basta acessar o site www.cureakyara.com.br.

Artistas de todo o país se sensibilizaram e têm contribuído com a causa. A Escola de Música de Brasília (EMB) decidiu usar melodias para dar visibilidade à bebê de 1 ano. Os professores de canto Alysson Takaki, Maria de Barros e Dani Baggio criaram pelas redes sociais o desafio #MusicosJuntosPelaKyara, a fim de sensibilizar as pessoas por meio da música.

A banda Jota Quest esteve em Brasília no início de setembro e presenteou Kyara Lis com um violão autografado pelos integrantes do grupo. O instrumento musical é usado em uma rifa on-line para completar a meta de arrecadação para a compra do medicamento.

Onde doar

Veja as contas onde as contribuições podem ser deixadas:

Kyara Lis Carvalho Rocha

102.621.921-36

Banco do Brasil

Ag: 8435-2 - OP 51

Poupança 568-1

Caixa Econômica

Ag: 3494 - Op 13

Poupança: 71733-6

Santander

Ag. 1948

Poupança: 60000193-3

Banco Bradesco

Ag: 2877-0

Poupança: 1002164-2

Banco de Brasília

Ag: 078

Poupança: 021359-9

Banco Itaú

Ag: 6557

Poupança: 414

55-1

Banco Sicoob

Ag: 0001-9

Poupança: 63.579.320-2