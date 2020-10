Auxílio emergencial: GDF paga Cartão Prato Cheio nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sedes)

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) liberou, nesta sexta-feira (2/10), R$ 7.193.750 para pagamento do benefício Cartão Prato Cheio, referente a setembro. Cerca de 28.775 famílias famílias devem ser contempladas com a medida.

O recurso é destinado a famílias de baixa renda para a compra de alimentos, que têm direito a R$ 250 mensais para compra de cesta básica (R$ 160) e o restante é complementado pelo programa Pão e Leite (R$ 90).

De acordo com a pasta, cerca de 6.593 beneficiários ainda não retiraram seus cartões com o crédito do benefício, que vence 30 dias após a liberação. Para quem teve a solicitação aprovada e ainda não fez a retirada, é preciso verificar em qual agência do Banco de Brasília o cartão está disponível por meio deste site.

Outra possibilidade é entrar em contato com o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de sua região para orientação ou mandar mensagem, via WhatsApp, para o número (61) 99451-2943, que não recebe ligações.

O programa beneficia inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) que têm renda mensal igual ou inferior a meio salário-mínimo (R$ 522,50). Implementado desde maio, o programa visa garantir alimentação às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional no Distrito Federal durante o período de pandemia da covid-19.