Após rompimento de cabos, metrô segue em manutenção nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

O transtorno aconteceu devido à manutenção no sistema de energia - (crédito: Helio Montferre/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou, por meio de nota, que a manutenção dos cabos que se romperam, causando lentidão nas viagens da manhã desta sexta-feira (2/10), continua em andamento.

Devido ao imprevisto, a frota ficou com apenas 12 trens em funcionamento durante horário de pico, pela manhã, o que equivale a metade de sua capacidade normal.

Durante a tarde, o funcionamento dos trens já prevê a metade da frota, devido à redução na demanda. No horário do pico do fim do dia, no entanto, a capacidade volta a ser total, mas ainda não há previsão do término dos trabalhos.